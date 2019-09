Alpes-de-Haute-Provence : un jardin dédié aux papillons

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des papillons qui évoluent en totale liberté. Ce jardin un peu particulier de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) a été créé il y a vingt ans et abrite entre 110 et 120 espèces chaque année. Petits et grands se disent séduits par l'esthétique des papillons, leur histoire, du cocon jusqu'à la chrysalide. "C'est rigolo quand on les voit se poser sur nous", indique un visiteur.

La part belle à la préservation de l'environnement

Une promenade qui met également l'accent sur la biodiversité et la préservation des insectes. "Les papillons sont des bios indicateurs dans le sens où si la plante disparaît, le papillon disparait fatalement avec elle, donc le papillon est en quelque sorte une métaphore de l'écologie", explique la guide Camille Moigno. Depuis la création du jardin des papillons il y a vingt ans, le nombre d'espèces a doublé sur le site.

