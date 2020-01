Afrique du Sud : l'éléphant, le fragile colosse de la savane

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La formule "big five" a été inventée par Ernest Hemingway et désignait des trophées de chasse. Ce sont les cinq animaux les plus prestigieux de la savane africaine et ils ne se laissent pas approcher facilement. Le plus imposant est l'éléphant. Une famille sud-africaine fait un safari avec un guide, leur objectif du jour est de voir des éléphants. Un troupeau a été repéré il y a peu dans le nord de la réserve.

Il y a 30 ans, il n'y avait plus d'éléphants sur ces terres

Après avoir trouvé des éléphants, la famille profite du moment pour les admirer. Il y a 30 ans, il n'y avait plus d'éléphants sur ces terres. "Il n'y avait rien ici, que des fermes. Les éléphants avaient disparu. Ils avaient été chassés d'ici, et les faire revenir en essayant de faire revivre ces terres comme elles étaient c'est une très belle histoire", explique le guide du safari. Dans cette réserve naturelle d'Afrique du Sud, 28 000 hectares ont été rendus à la vie sauvage avec une réintroduction des espèces les plus emblématiques comme l'éléphant.

