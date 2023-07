Afrique du Sud : à la découverte de la migration des sardines, l’une des plus importantes au monde

Chaque été, des milliards de sardines arrivent sur les côtes sud-africaines. C'est l’une des plus grandes migrations animales, et un véritable festin pour les prédateurs comme les requins. Les plongeurs viennent de toute la planète pour observer cela.

Il faut parfois prendre de la hauteur pour se rendre compte de l’immensité du phénomène. À bord d’un avion, on peut observer sur les côtes sud-africaines, une bande noire longue de plusieurs kilomètres. Ce sont des sardines, des milliards qui, chaque année, migrent le long des côtes de l’Afrique du Sud. Elles suivent les courants froids, et tentent d’échapper aux nombreux prédateurs. Le spectacle hors du temps est observé par des millions de touristes. Un peu partout le long des côtes, des groupes de plongeurs amateurs prennent la route tôt le matin. Ils viennent pour une raison. "J’ai envie de voir des sardines et une baleine", avance un touriste. Aux commandes du bateau, c’est le capitaine Keagan.

Oiseaux et dauphins à l’affût

Ils partent enfin, et le capitaine doit se frayer un chemin entre les vagues. Le capitaine est skipper depuis treize ans. Il a appris à observer les animaux. "Les oiseaux se laissent porter par le vent, ils planent au-dessus de l’eau et repèrent les sardines", explique-t-il. Il faut alors suivre les oiseaux et les dauphins qui sont aussi en chasse. Ne reste ensuite plus qu’aux touristes la plongée. Le phénomène des sardines est lui encore largement inexpliquée, mais elle reste l’une des plus grandes migrations du monde, et permettent un véritable festin pour les nombreux requins.