Autoroute A69 : le chantier bientôt arrêté sur décision du tribunal ?

Le tribunal administratif examine la possibilité de mettre un terme au chantier de l'A69. La rapporteure publique y est favorable. Les travaux de cette autoroute très controversée, qui doit relier Castres à Toulouse, ont débuté il y a plus d'un an.

L’autoroute n’est pas encore bitumée mais vue du ciel, l’A69 est déjà une réalité. La moitié des terrassements a été réalisée, et 70% des ouvrages d’art sont terminés. La justice pourrait pourtant tout stopper. Un coup de massue pour Gautier Castan, transporteur. Il a investi plus d’un million d’euros et embauché 17 personnes pour les travaux. "C’est un énorme coup, et on n’était pas préparés à ça", confie-t-il.

Décision dans deux semaines

L’autoroute doit relier Toulouse (Haute-Garonne) à Castres (Tarn) sur 53 km, le long d’une route nationale déjà existante. Pour la rapporteure qui a présenté ses conclusions au tribunal, lundi 25 novembre, l’A69 ne présente pas d’intérêt public majeur ni impératif pour désenclaver le territoire. Une première victoire pour les opposants, qui se battent aux côtés des scientifiques pour la défense de l’environnement. Le tribunal rendra sa décision dans deux semaines.

