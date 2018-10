Automobile : l’électrique moins cher que l’essence ?

Après le rapport alarmant sur le climat en début de semaine, les recommandations européennes pour diminuer les émissions de CO2 ont suivi. La voiture électrique est sur le devant de la scène et son prix ne constitue plus forcément un problème, selon une étude de l’UFC-Que Choisir. Jean-Christophe Batteria décrypte la situation. “Tout compte fait, les voitures électriques seraient 5% plus économiques que leurs concurrentes (...) Ce calcul a été fait sur quatre ans, pour un usage de 15 000 kilomètres par an, ce qui est la moyenne pour un conducteur français.”

La voiture électrique reste plus chère à l’achat

Le journaliste détaille les avantages des voitures thermiques et électriques. “La voiture électrique est toujours plus chère à l’achat. La voiture thermique coûte de 20 à 30% moins cher, mais il ne faut pas prendre en compte uniquement le coût d’achat. Il y a d’autres paramètres à prendre en compte, par exemple l’entretien. Là, ce sont les voitures électriques et hybrides qui gagnent : 30% d’entretien en moins.”

