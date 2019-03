Arroser des champs ou un terrain de golf : bientôt une deuxième vie pour les eaux usées en France

Alors que la France interdit la réutilisation des eaux sales, de premières dérogations semblent ouvrir la voie à un meilleur recyclage des eaux usées.

Et si nos eaux usées avaient bientôt une deuxième vie ? Pour l'instant, la France interdit de réinjecter des eaux sales retraitées en station d'épuration dans le circuit d'eau potable mais la question se pose alors que les conflits autour de l'usage de l'eau sont de plus en plus nombreux. Selon l'ONU, 800 millions d'hommes sont privés d'eau potable sur la planète. A l'occasion de la journée mondiale de l'eau, vendredi 22 mars, franceinfo vous présente quelques expérimentations qui ouvrent la voie à une réutilisation de "l'or bleu".

Une première dérogation en 2018

En 2018, l'Etat a dérogé à cette interdiction pour arroser le terrain de golf du Cap d'Agde. La société de traitement Bio UV est aujourd'hui en train de mener des nouveaux tests pour irriguer une dizaine d'hectares de maïs dans les Hautes-Pyrénées. "Nous savons retraiter l'eau en sortie de station d'épuration pour qu'elle retourne dans le cycle de l'eau. Nous le faisons tous les jours à l'étranger", affirme Benoît Gillmann, PDG de la société.

Le responsable de la société assure que cela ne se ressent pas lorsque, par exemple, des personnes boivent cette eau retraitée. "Elle n'a pas de goût, comme votre eau du robinet ! J'ai même bu de l'eau en sortie de station d'épuration et j'en ai fait boire à des élus..." L'Agence sanitaire française a alerté sur les risques de cette pratique, notamment si des personnes se trouvent près des zones aspergées, mais les industriels espèrent qu'à travers les expérimentations qui se développent, l'Anses changera d'avis.

A Singapour, 35% des eaux usées réutilisées

D'autres pays très pauvres en eau douce ont déjà adopté la réutilisation des eaux usées traitées en station d'épuration. A Singapour, "35% de l'eau usée est réinjectée dans le circuit classique. Les Singapouriens, au robinet, peuvent parfaitement avoir de l'eau usée retraitée", affirme Benoît Gillmann.