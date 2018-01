Arctique : le paquebot brise-glace, un Titanic en devenir ?

Avec l'icebreaker de la compagnie Ponant, un paquebot brise-glace, une croisière au pôle nord deviendra possible. Il peut accueillir deux hélicoptères, 135 passagers et 187 membres d'équipage. Propulsé avec du gaz naturel, le bateau se veut écologique. Mais pour certaines ONG, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Arctique. "Bien sûr, tout le monde ale droit d'aller voir l'Arctique, j'ai eu la chance de le faire à bord d'un navire Greenpeace", concède Ben Ayliffe, porte-parole de Greenpeace International. "C'est un endroit incroyable, très spécial, et aller là-bas permet de se rendre compte de sa fragilité et pourquoi il est si important de la protéger. Mais l'ouvrir à des croisières de luxe n'est pas nécessairement le remède pour les maux qui affectent l'Arctique", estime-t- il.

Le nombre de voyageurs a triplé en trois ans

En 2015, un bateau de Ponant prend feu près des Malouines. Une telle opération de sauvetage serait impossible dans l'Arctique. "Ce n'est pas du tout un trajet de ferry. L'Arctique est vraiment très éloigné, très hostile. Il y a des tempêtes, de l'obscurité, et si quelque chose devait mal se passer, il serait très difficile de leur porter secours", avertit Ben Ayliffe. Le tourisme polaire est en pleine croissance en France : le nombre de voyageurs a triplé en trois ans.