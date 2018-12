COP24 : en France, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Il y a trois ans, avec l'accord de Paris, la France s'est fixée des objectifs comme faire baisser année après année, les émissions de gaz à effet de serre. Engagement non tenu puisqu'en 2017, les émissions repartent à la hausse. Les secteurs les plus émetteurs sont aussi ceux qui respectent le moins les seuils prévus. Parmi les plus mauvais élèves : le transport, le bâtiment et l'agriculture. Seul le secteur de l'industrie respecte ses engagements. Pour les associations, ni le gouvernement ni les Français n'ont fait assez d'efforts pour rester dans les clous.

Limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100

"Le carburant a été moins cher en 2017 et donc les ventes de carburant ont augmenté d'autant qu'on a des véhicules qui ne sont pas moins consommateurs, au contraire", explique Anne Bringault, du Réseau Action Climat. Retard aussi du côté des énergies renouvelables. En 2017, leur part dans la consommation totale d'énergie ne progresse pas assez vite. Le respect de l'accord de Paris serait le seul moyen, selon les experts, de limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100.

Le JT

Les autres sujets du JT