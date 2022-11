8 milliards sur Terre : "On est en voie d'atteindre la croissance démographique zéro avant la fin du siècle", assure un démographe

"En 2050, les projections des démographes annoncent un humain sur quatre en Afrique et en 2100, plus d'un humain sur trois", explique Gilles Pison, professeur émérite au Muséum national d’Histoire naturelle et conseiller de la direction de l’Institut national d'études démographiques, mardi 15 novembre sur franceinfo. Alors que nous sommes 8 milliards d’habitants sur terre, la barre des 10 milliards devraient être franchie d’ici 2100, selon les prévisions des Nations unies. La planète "est en voie d'atteindre la croissance démographique zéro avant la fin du siècle", assure l'auteur de l’"Atlas de la population mondiale" publié aux éditions Autrement.

franceinfo : La majorité des naissances a lieu sur quel continent aujourd’hui ?

Gilles Pison : Aujourd'hui, la moitié des naissances survient en Asie, un tiers en Afrique, et le sixième restant se partage entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En Océanie, il y a moins 1% des naissances mondiales.

Statistiquement, le nouveau-né qui arrive sur terre à l’instant a toute la chance d'être un petit Chinois ou un petit Indien ?

Entre la Chine et l'Inde, il y a une grosse différence. On estime que cette année, 24 millions de bébés seront nés en Inde, 10 millions en Chine, et après 8 millions au Nigeria et moitié moins, 4 millions, dans l'Union européenne. Il y a légèrement plus de garçons que de filles dans les naissances. C'est pratiquement du 50/50.

Est-ce que la natalité est devenue incontrôlable ?

Les milliards se succèdent, mais le gros de la croissance démographique mondiale est derrière nous. On était un milliard en 1800. Les Nations unies annoncent un chiffre autour de 10 milliards en 2100, donc un décuplement de l'humanité en trois siècles. Mais le gros de cet accroissement est derrière nous puisque nous sommes 8 milliards et il nous reste un reliquat de croissance de 2 milliards en plus d'ici 2100. Alors, ces 2 milliards, c'est important, mais ce n'est qu'un quart en plus par rapport à aujourd'hui. On est en voie d'atteindre la croissance démographique zéro avant la fin du siècle.

Est-ce que la planète est capable de nourrir tout le monde ?

Il est illusoire de penser pouvoir changer les courbes démographiques à court terme d'ici 10, 20, 30 ans en raison de l'inertie démographique. La plupart des femmes et des hommes ont de moins en moins d'enfants sur la planète avec 2,3 enfants en moyenne par femme à l'échelle mondiale. La fécondité mondiale diminue d'année en année. Il y a encore beaucoup de naissances, deux fois plus que de décès parce que la population mondiale est jeune. Elle comprend une part importante de jeunes adultes nés dans les années où la natalité était élevée et donc, même si chacun d'eux a peu d'enfants, aujourd'hui, ça fait beaucoup de naissances.

Faut-il encore faire des enfants avec le changement climatique ?

D'abord, il y a ceux qui ne veulent pas d'enfants parce que ça coûte, c'est fatigant, ce sont des contraintes. Il y en a qui en souhaitent quand même et bien qu'ils en aient ! Mais qu'ils les élèvent de façon à ce qu'ils aient un mode de vie durable. Mettez-vous-y tout de suite. Réduisez vos émissions de gaz à effet de serre. Changez vos modes de vie.

Collectivement, nous devons changer nos façons de vivre dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, où il faut améliorer les conditions de vie, mais sans que cela pèse plus, et ceci sans délai, alors qu’il y a une décélération de la croissance qui a commencé il y a 60 ans. Gilles Pison, démographe à franceinfo

Et aujourd'hui, la population mondiale continue d'augmenter, mais à un rythme de plus en plus faible qui va nous amener à ce maximum d'ici la fin du cycle. La part de l'Afrique dans l'ensemble démographique mondial va augmenter. En 2050, les projections des démographes annoncent un humain sur quatre en Afrique et en 2100, plus d'un humain sur trois.

À quoi ressemblera la planète en 2100 ?

La population du continent européen n’aura guère changé. En revanche, la population de l'Afrique aura triplé pratiquement. Aujourd'hui, l'Afrique abrite 1,4 milliard d'habitants. C'est un humain sur six. En 2050, les projections des démographes annoncent un humain sur quatre en Afrique et en 2100, plus d'un humain sur trois. La part de l'Afrique dans l'ensemble démographique mondial va augmenter. L'Asie a toujours compté depuis plusieurs milliers d'années, plus de la moitié de l'humanité. Ça n'a pas changé. Simplement, sa part va se situer à la fin du siècle autour de 50% de l'humanité parce que la part de l'Afrique aura augmenté. La part de la population de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud va baisser mécaniquement, même si la population en effectifs absolus ne va pas forcément baisser.

Quelle place aura la France dans le paysage européen la fin du siècle ?

Alors on sera un des pays les plus peuplés d'Europe comme on l'est déjà. La France est juste derrière l'Allemagne. Peut-être que la France aura dépassé l'Allemagne, mais ce n'est pas sûr. C'est que la population française sera plus vieille démographiquement. Elle comportera une proportion plus importante de personnes âgées parce que la durée de vie s'allonge. Mais c'est un phénomène qui touche les autres pays européens et toute la planète. La population mondiale sera un peu plus nombreuse demain, mais plus vieille démographiquement, elle comprendra une proportion plus élevée de personnes âgées.