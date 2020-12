Eurozapping : le prix Sakharov remis à Tikhanovskaïa ; le SOS des danseurs de Flamenco

Le prix Sakharov a été remis mercredi 16 décembre par la Commission européenne à la dissidente biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa pour la défense de la démocratie dans son pays. L’ancienne candidate à la présidentielle, réfugiée en Lituanie, a appelé à tourner la page en Biélorussie. Depuis août, l’opposition conteste dans la rue la victoire électorale du président sortant Loukachenko.

L’agrandissement d’Heathrow fait polémique

Un projet d’agrandissement contesté au Royaume-Uni. La Cour suprême a donné son autorisation à la construction d’une troisième piste sur l’aéroport londonien d’Heathrow. Un projet antiécologique pour les opposants. Les travaux doivent débuter en 2024 et durer quatre ans.

À Madrid (Espagne), les artisans du Flamenco dans la rue mercredi. Avec la crise du coronavirus, leur situation s’est détériorée. Les artistes ne peuvent plus vivre de cet art né en Andalousie il y a plus de 300 ans. Le secteur a demandé une aide d’urgence de l’UE et de l’Unesco.

