DIRECT. Biélorussie : le président Loukachenko promet des changements mais exclut de démissionner

Ce qu'il faut savoir

La pression monte sur Alexandre Loukachenko, l'inamovible président de la Biélorussie. Dimanche 16 août, à Minsk, un rassemblement a réuni plusieurs dizaines de milliers de manifestants, plus de 100 000 selon un journaliste de l'AFP, pour réclamer son départ, après une semaine de contestation des résultats de l'élection présidentielle. Au lendemain de cette manifestation historique, le dirigeant s'est dit, selon l'agence officielle Bela, ouvert à partager le pouvoir, mais pas sous la pression de la rue, et sans démissionner ni organiser de nouveau scrutin. Il a affirmé travailler à un changement de constitution.

La cheffe de file des opposants prête à le remplacer. Candidate de l'opposition à l'élection présidentielle, et réfugiée depuis en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaïa s'est dite prête, lundi, à "assumer [ses] responsabilités et à agir en tant que leader national". Epouse d'un vidéaste d'opposition emprisonné, elle avait fait campagne en promettant non pas d'exercer le pouvoir mais d'organiser de véritables élections libres.

Un sommet européen extraordinaire mercredi. Un sommet extraordinaire des 27 dirigeants de l'UE aura lieu mercredi sur la situation au Bélarus, a annoncé lundi le président du Conseil européen. "Le peuple du Bélarus a le droit de décider de son avenir et d'élire librement son dirigeant. La violence contre les manifestants est inacceptable et ne peut pas être tolérée", a déclaré Charles Michel, président du Conseil européen sur Twitter.

Nouvelles manifestations lundi. Lundi matin, des milliers de manifestants se sont réunis devant l'usine de fabrication de véhicules-tracteurs (MZKT) et l'usine de tracteurs (MTZ) de Minsk ainsi que devant le siège de la télévision publique bélarusse, brandissant le drapeau rouge et blanc de l'opposition et lançant des slogans hostiles au pouvoir.