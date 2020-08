DIRECT. Biélorussie : la candidate d'opposition Svetlana Tikhanovskaïa demande à Loukachenko de céder le pouvoir

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BIELORUSSIE

: Il est midi, voici le point sur l'actualité :



• Six Français et deux Nigériens sont morts dans une attaque contre leurs véhicules dans la région de Kouré, non loin de la capitale. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la tenue d'un conseil de défense demain.



• L'opposante Svetlana Tikhanovskaïa se considère comme "vainqueure" des élections, malgré les résultats officiels donnant le président Loukachenko réélu. Des heurts entre forces de l'ordre et manifestants ont fait cette nuit des dizaines de blessés.



• 15 départements sont toujours placés en alerte rouge canicule ce lundi matin, en Ile-de-France, en Normandie et dans les Hauts-de-France.



• C'est la première arrestation d'une personnalité en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité imposée par Pékin. Le patron de presse prodémocratie Jimmy Lai a été interpellé pour "collusion avec des puissances étrangères". Les locaux de l'un de ses journaux ont été perquisitionnés.



: Les autorités contestent tout décès lors des manifestations de l'opposition cette nuit. L'ONG de défense des droits de l'homme Viasna fait elle état d'un manifestant tué après avoir été renversé dans la nuit par un véhicule de police sur l'avenue des Vainqueurs, dans le centre-ville de Minsk.

: "Le pouvoir doit réfléchir à comment nous céder le pouvoir. Je me considère vainqueure de ces élections".



Svetlana Tikhanovskaïa se considère comme la vraie gagnante de ce scrutin, officiellement remporté par le président sortant.

: Svetlana Tikhanovskaïa, qui a récolté 9,9% des voix selon les résultats officiels, refuse de reconnaître la victoire de Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans.











(Sergei GAPON / AFP)

: La candidate d'opposition Tikhanovskaïa demande que Loukachenko "cède le pouvoir".

: Deux salles, deux ambiances. A Moscou, Vladimir Poutine félicite Alexandre Loukachenko pour sa réélection contestée. A Varsovie, le gouvernement polonais appelle à un sommet extraordinaire de l'Union européenne sur la situation dans le pays. "Nous devons soutenir le peuple biélorusse dans sa quête de liberté", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki.

: Au moins 200 personnes ont été arrêtées à Minsk (Biélorussie) et dans 10 autres villes du pays lors des manifestations contre la réélection d'Alexandre Loukachenko, selon une ONG citée par l'AFP.

: Il est 9 heures, voici le point sur l'actualité :



• Six Français et deux Nigériens sont morts dans une attaque contre leurs véhicules dans la région de Kouré, non loin de la capitale. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la tenue d'un conseil de défense mardi.



• C'est la première arrestation d'une personnalité en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité imposée par Pékin. Le patron de presse prodémocratie Jimmy Lai a été interpellé pour "collusion avec des puissances étrangères". Les locaux de l'un de ses journaux ont été perquisitionnés.





• 15 départements sont toujours placés en alerte rouge canicule ce lundi matin, en Ile-de-France, en Normandie et dans les Hauts-de-France.



• Au pouvoir depuis 26 ans, le président Loukachenko remporte la présidentielle avec 80,23% des voix, selon les résultats officiels. Ceux-ci sont contestés par l'opposition, qui a manifesté cette nuit dans les rues de la capitale.

: Voici quelques images des heurts entre policiers et manifestants de l'opposition cette nuit à Minsk (Biélorussie). Selon une association de défense des droits de l'homme, citée par Reuters, le bilan est d'au moins un mort et une douzaine de blessés.











(VASILY FEDOSENKO / REUTERS)









(Vasily Fedosenko / REUTERS)



















: A noter qu'Alexandre Loukachenko, dont nous brossons le portrait dans cet article, est au pouvoir depuis 26 ans.









(SERGEI GAPON / AFP)

: Les résultats de cette élection, qui s'est déroulée sans observateurs internationaux, sont contestés par l'opposition. Hier soir, sa candidate, Svetlana Tikhanovskaïa, a estimé que "la majorité" de ses concitoyens la soutenait et des manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre les résultats.

: Le président Loukachenko remporte la présidentielle avec 80,23% des voix, selon les résultats officiels donnés par l'agence d'Etat.

: On se lève du bon pied avec un premier point sur l'actualité de la nuit :



• Emmanuel Macron dénonce "l'attaque meurtrière qui a lâchement frappé un groupe de travailleurs humanitaires", dont des Français, au Niger. L'Elysée ne confirme pas le nombre de victimes françaises. Les autorités nigériennes évoquent un bilan de six Français et deux Nigériens tués.



• C'est la première arrestation d'une personnalité en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité imposée par Pékin. Le patron de presse prodémocratie Jimmy Lai a été interpellé pour "collusion avec des puissances étrangères". Les locaux de l'un de ses journaux ont été perquisitionnés.





• 15 départements sont toujours placés en alerte rouge canicule ce lundi matin, en Ile-de-France, en Normandie et dans les Hauts-de-France.



• Des heurts entre manifestants antigouvernementaux et policiers ont éclaté à Minsk, à l'issue d'une présidentielle tendue. La principale opposante, Svetlana Tikhanovskaïa, a estimé dimanche soir que "la majorité" la soutenait, alors qu'un sondage officiel réalisé à la sortie des bureaux de vote accordait une victoire écrasante au chef de l'Etat, Alexandre Loukachenko.