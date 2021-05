DIRECT. Avion détourné : la Biélorussie affirme avoir agi dans la légalité

Pas la grosse ambiance avant la deuxième réunion des partis de gauche en vue de 2022 cet après-midi. Depuis le 17 avril (et le premier rendez-vous), "on a reculé, les choses se sont plutôt aggravées", a déploré l'Insoumis Eric Coquerel sur franceinfo. Le député de Seine-Saint-Denis n'a notamment pas digéré la participation de l'écologiste Yannick Jadot et de celui du PS (Olivier Faure) à la manifestation de soutien à la police la semaine dernière.