DIRECT. Avion détourné : Loukachenko dit que les "attaques" contre la Biélorussie ont franchi des "lignes rouges"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BIELORUSSIE

: "Nos adversaires de l'étranger et à l'intérieur du pays ont changé leurs méthodes pour attaquer notre Etat", a déclaré le président biélorusse, selon l'agence d'Etat Belta, lors d'un discours devant des élus et autres hauts responsables du régime.









(AFP)

: Alexandre Loukachenko dénonce des "attaques" franchissant "des lignes rouges dépassant les limites de l'entendement et de la morale humaine", en réponse au tollé international suscité par le déroutage d'un avion. Suivez notre direct.

: "Il faut paralyser autant que faire se peut ce pays."



Trois jours après le détournement d'un avion par les autorités biélorusses, Jean-Louis Bourlanges, le président de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale, estime qu'il faut "généraliser et durcir les sanctions contre le personnel dirigeant". Son interview est ici.

: On fait un nouveau point sur l'actualité :



Il est resté silencieux jusque-là. Trois jours après le déroutement d'un avion qui transportait deux opposants, le président biélorusse Alexandre Loukachenko va prononcer dans la journée un discours devant son Parlement. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit, lui, tenir une réunion à huis clos.



Pour la première fois, une femme va diriger le musée le plus visité du monde. Laurence des Cars a été choisie pour prendre la tête du Louvre, en remplacement de Jean-Luc Martinez. Cette historienne de l'art dirigeait le Musée d'Orsay depuis quatre ans.





Après l'accident de téléphérique qui a provoqué la mort de 14 personnes dimanche à Stresa, son propriétaire et deux responsables ont été incarcérés à l'issue de leur interrogatoire. Selon la procureure, le système de freinage d'urgence avait été désactivé volontairement, "dicté par des raisons économiques".



• ENSEIGNANTS Un peu plus d'argent à la fin du mois pour les enseignants ? Le ministre de l'Education nationale va rendre dans la journée les conclusions du Grenelle de l'éducation, dont la revalorisation des salaires était l'un des objectifs.



Les Bleus retenus par Didier Deschamps ont rendez-vous à Clairefontaine. C'est le début de la préparation en vue de l'Euro qui démarre dans vingt jours contre l'Allemagne.

: "L'absence de réaction de la Russie vaut caution."





Moscou a-t-il joué un rôle dans le détournement de l'avion Ryanair dimanche ? Sur France 2 ce matin, Jean-Yves Le Drian répond qu'"on ne peut pas en être certain", mais "si le président Poutine voulait se démarquer du président Loukachenko, il le dirait."

: Que faut-il en attendre ? Pas grand-chose, à croire les diplomates sollicités par l'AFP. Peu probable, disent-ils, que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse s'entendre sur une déclaration commune. La Russie, soutien de la Biélorussie, devrait par exemple s'y opposer.







: C'est en milieu de journée que le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir une réunion informelle d'urgence à huis clos sur le sujet de la Biélorussie. Cette session, qui va se faire par visioconférence, a été demandée par la France, l'Irlande et l'Estonie, ont précisé des diplomates.

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



Il est resté silencieux jusque-là. Trois jours après le déroutement d'un avion qui transportait deux opposants, le président biélorusse Alexandre Loukachenko va prononcer dans la journée un discours devant son Parlement. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit, lui, tenir une réunion à huis clos.



Un peu plus d'argent à la fin du mois pour les enseignants ? Le ministre de l'Education nationale va rendre dans la journée les conclusions du Grenelle de l'éducation, dont la revalorisation des salaires était l'un des objectifs.



Les Bleus retenus par Didier Deschamps ont rendez-vous à Clairefontaine. C'est le début de la préparation en vue de l'Euro qui démarre dans vingt jours contre l'Allemagne.



Dans un communiqué de presse, Joe Biden s'est exprimé après avoir reçu la famille de George Floyd, un an après la mort de cet Afro-américain, tué par un policier. "Nous devons agir", écrit le président, alors que le frère de la victime réclame "une loi fédérale pour protéger les personnes de couleur".