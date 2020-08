Désintox. Biélorussie : non, des ballons n\'ont pas manifesté contre Alexandre Loukachenko

La mobilisation d’une partie des Biélorusses contre la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko a pris des formes diverses. Notamment celle d’une vidéo particulièrement intrigante, dans laquelle un gigantesque ballon à l’effigie du dictateur dévale une rue, poursuivi par une multitude d’autres ballons rouges et blancs, les couleurs de l’opposition. En fond sonore, on entend une foule crier des slogans.

« Mobilisation à Minsk », commente un internaute qui poste la vidéo sur Twitter, « Cette manif est trop cool », estime un twittos américain très suivi, obtenant plusieurs milliers de partages. « Quand l’oppression engendre la création ! Je te dis pas la taille de la pompe », renchérit même, hilare, l’acteur Yvan Le Bolloc’h dans un tweet lui aussi abondamment partagé.

Mais en réalité, il n’y a pas eu de pompe. Pas plus que de ballons qui ont rebondi dans les rues de Minsk. La vidéo a d’abord été publiée sur Twitter par le compte Voices of Belarus qui écrit, sans plus de précision : « Tu ne passeras pas, Lukachenko ! » Dans un second message, posté quinze minutes plus tard, le compte précise qu’il s’agit d’effets spéciaux.

Cette vidéo est l’œuvre du vidéaste russe Alexander Ivanov. C’est en effet sur son compte Instagram qu’est apparue pour la première fois la séquence. Dans celle-ci, on lit d’ailleurs sur un trottoir, « Jilrock1 ». Qui n’est autre que le pseudo de l’artiste sur le réseau social. De quoi légèrement dégonfler l’emballement général…

