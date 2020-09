Biélorussie : l'UE refuse de reconnaître Alexandre Loukachenko comme président malgré sa "prestation de serment"

L'Union européenne refuse de reconnaître Alexandre Loukachenko comme président de la Biélorussie malgré sa prestation de serment inattendue. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a pointé son "manque de toute légitimité démocratique", et "réexamine ses relations" avec Minsk, jeudi 24 septembre.

L'élection du 9 août "n'était ni libre ni équitable. L'UE ne reconnaît pas les résultats falsifiés. En conséquence, la soi-disant 'prestation de serment' du 23 septembre et le nouveau mandat dont se réclame Alexandre Loukachenko n'ont aucune légitimité démocratique", écrit Josep Borrell dans un communiqué (en anglais). Il a également appelé à "de nouvelles élections démocratiques" dans le pays.

