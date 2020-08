Biélorussie : l'Europe va sanctionner "les responsables des violences", "dans les prochains jours", annonce le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes

"ll est nécessaire de tenir une position de soutien, c'est nécessaire au peuple biélorusse qui défend ses droits, ses libertés, très courageusement. Il est nécessaire aussi de sanctionner" les dirigeants "responsables des violences", a déclaré Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes vendredi 21 août sur franceinfo.

"Il ne faut pas rester simplement dans les déclarations. On le fera dans les prochains jours". Ce seront des sanctions "européennes", affirme Clément Beaune. Jeudi soir, Emmanuel Macron a proposé, aux côtés de la chancelière Angela Merkel, une médiation européenne entre les différents acteurs de la crise en Biélorussie, en liaison avec la Russie. "Le président de la République a échangé avec Vladimir Poutine qui n'est pas opposé à cette médiation", a précisé Clément Beaune.

Le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes a précisé qu'il s'était assuré auprès de Londres "que malgré le Brexit, l'Union européenne et le Royaume-Uni gardait une influence commune. Il faut un dialogue avec la Russie pour éviter que la situation ne nous oppose." Le résultat de l'élection présidentielle du 9 août "n'est pas reconnu" par l'Europe.

Ces élections ont été faussées, de manière évidente, et il faut un processus de dialogue le plus rapidement possible entre le pouvoir en place et les opposants.