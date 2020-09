Biélorussie : la police arrête des centaines de personnes lors d'une manifestation de femmes

Les forces anti-émeutes biélorusses ont arrêté, samedi 19 septembre, des centaines de personnes lors d'une marche de femmes à Minsk, contre le président Alexandre Loukachenko.

Environ 2 000 femmes participaient à cette marche, brandissant le drapeau blanc et rouge de l'opposition. La police a bloqué ce défilé et a arrêté des centaines de manifestants.

Les membres de la police anti-émeute, cagoulés et en uniformes noirs, ainsi que des policiers en uniformes kaki et des policiers masqués en civil ont procédé aux arrestations. Des centaines de manifestants ont été rapidement traînés dans les véhicules de la police, certaines femmes étant portées par les policiers.

Reportedly, more than 250 women detained at this moment. This is the most brutal detentions since the very beginning of Women's Marches. Lukashenka feels invincible after he got money and political support from Putin. But he is wrong if he thinks that the protest will fade out. pic.twitter.com/LaSyfqNP70