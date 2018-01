Moyen-Orient : les tempêtes de sable se multiplient

Un mur de sable et de poussière recouvre de plus en plus souvent les villes du Moyen-Orient. En Égypte, en Israël ou encore au Koweït, les particules du désert recouvrent parfois les habitations d'un épais manteau. Encore rares il y a quelques décennies, les tempêtes de sable font désormais partie du paysage dans cette région du monde. Ces phénomènes sont capables de mettre à mal l'économie d'un pays ou encore de paralyser la circulation.

Un facteur aggravant : la guerre en Syrie

Dangereuses pour la santé, pourquoi ces tempêtes sont-elles de plus en plus fréquentes et intenses ? Les tempêtes géantes s'expliquent par le réchauffement climatique rapide que connaît actuellement le Moyen-Orient. Certains scientifiques ont identifié un facteur aggravant : la guerre en Syrie. Les combats ont laissé derrière eux une terre particulièrement aride et friable. La guerre a accentué un phénomène né du réchauffement climatique et les spécialistes ne sont pas optimistes.

