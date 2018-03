Égypte : une présidentielle sans véritable rival au sortant Al-Sissi

Il y a d'abord Moussa Mostafa Moussa. "Notre objectif dans cette élection est d'atteindre le pourcentage le plus élevé possible. J'espère atteindre les 51%", affirme l'homme d'affaires de 65 ans. C'est improbable pour Moussa Mostafa Moussa. Certains Égyptiens ne savent même pas qu'ils se présentent, et avant cela, il avait fait campagne pour... Al-Sissi.

Aucun autre rival

Tous les autres candidats ont dû renoncer. Sammi Hafez Anan, ancien chef d'état-major des armées, a été arrêté et emprisonné pour avoir annoncé sa candidature sans l'autorisation des forces armées.

Khaled Ali, avocat défenseur des droits de l'homme, a retiré sa candidature à la présidentielle en Egypte à cause de l'arrestation de ses collaborateurs. Enfin, Mohammed Anouar Al-Sadate, neveu de l'ancien président Anouar El-Sadate, a aussi renoncé après avoir subi des pressions.