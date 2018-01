Egypte : une montgolfière s'écrase à Louxor et tue un touriste

Elles sont une des attractions préférées des visiteurs venus voir les temples de l'Egypte antique. Une des montgolfières de Louxor a chuté, vendredi 5 janvier, tuant un touriste, de nationalité sud-africaine, et blessant douze autres personnes, selon un responsable du ministère de la Santé. Le responsable n'a pas fourni de précisions sur la nationalité des blessés ou leur état. La montgolfière transportait environ 20 personnes dont des touristes lorsqu'elle s'est écrasée. Les causes de la chute de l'appareil n'étaient pas connues dans l'immédiat.

Des précédents en 2009 et 2013

En 2013, un autre accident de montgolfière à Louxor avait eu des conséquences encore plus graves : l'engin avait pris feu et explosé à 300 m d'altitude, tuant 19 de ses 21 occupants, des touristes, dont deux Françaises. Le pilote et un touriste avaient survécu en sautant de la nacelle. Une fuite de gaz près du brûleur avait été évoquée comme source de l'accident.

En 2009, 13 touristes étrangers avaient également été blessés à Louxor, lorsque leur montgolfière s'était écrasée après avoir percuté un pylône de communication. En 2009 comme en 2013, les autorités avaient suspendu pendant deux mois les excursions en montgolfière.