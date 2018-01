Égypte : retour des touristes dans le pays

L'Égypte est un pays qui prend un nouveau départ. Boudée par les touristes pendant six ans, l'Égypte retrouve aujourd'hui des couleurs et il faut dire qu'elle a des arguments : le soleil, la mer, le désert. Le défi est de taille : redonner confiance aux touristes étrangers et les convaincre que la sécurité est devenue ici la priorité. Pour des vacances d'une semaine en Égypte, cette famille a choisi la mer Rouge.

De 600 000 voyageurs en 2010 à seulement 70 000 en 2016

C'est l'une des plus belles destinations de plongée au monde. Délaissés par les touristes pendant plusieurs années, les coraux se sont régénérés. Le spectacle est plus beau que jamais. L'Égypte, c'était en 2010 la troisième destination favorite des touristes français, mais plusieurs attentats ont frappé le pays et le nombre de voyageurs a chuté. Ils sont passés de 600 000 en 2010 à seulement 70 000 en 2016. Une tendance qui semble s'être inversée récemment. En un an seulement, le nombre de touristes français a augmenté de 146 % en Égypte.

