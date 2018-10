Égypte : les touristes font leur retour

Un coucher de soleil de légende sur les eaux du Nil (Égypte) et une rafraîchissante baignade dans la chaleur automnale : voilà ce que sont venus s'offrir ces touristes français, de retour sur les eaux apaisées du plus grand des fleuves africains. Durant sept ans, l'instabilité politique et les attentats ont dissuadé les touristes de s'aventurer au pays des pharaons. Depuis quelques mois, les visiteurs sont de retour. "Là, on a toutes les conditions pour reprendre goût et redécouvrir le Nil", souligne un des vacanciers.

600 000 personnes auraient retrouvé du travail

Sur le Nil, les navires de croisière réapprennent à se côtoyer. Certains ont été rénovés il y a quelques semaines pour faire face à une forte hausse des fréquentations. L'un d'eutre eux n'avait pas navigué depuis neuf ans. Tout est pensé dedans pour séduire les clients. "Cette année, on est content, vraiment, ça va nous aider à gagner notre vie de nouveau", confie Maamoun Aly, guide égyptien. Sur les bords du fleuve, ce chantier naval a rouvert. Quelque 600 000 personnes auraient ainsi retrouvé du travail depuis le début de l'année.

