Egypte : le régime se durcit à la veille d'une élection sans enjeu

Le président égyptien ne risque pas de trembler. Sur place Frank Génauzeau explique : "Le seul adversaire d'Abdel Fattah al-Sissi est un homme qui appelait à voter pour lui il y a encore quelques semaines et qui s'est présenté dans l'unique but de lui éviter la situation embarrassante d'être le seul candidat. L'opposition est toujours réduite au silence. Les partisans du président Sissi estiment qu'il a apporté stabilité et sécurité dans le pays. Sa main de fer bafoue les libertés individuelles et collectives et s'accompagne d'une grande vague de puritanisme."

Les extrémistes de retour au premier plan

La tradition égyptienne des danseuses du ventre est même menacée. Depuis plusieurs siècles, elles font la réputation des nuits du Caire et participent à la réputation de la ville. En quelques années, le nombre de danseuses du ventre est passé de plusieurs milliers à quelques dizaines, des censeurs interdisent certaines tenues. Les avocats du puritanisme multiplient les dérapages télévisuels. "Quand une femme porte un jean déchiré, c'est un devoir national de la harceler et de la violer", avait déclaré un homme, aujourd'hui poursuivi pour de tels propos.

Mais cela illustre le retour au premier plan des extrémistes religieux dans la société égyptienne. "Il y a 5 ans, Sissi a chassé les islamistes du pouvoir. Les conservateurs craignent qu'il ne soit pas respectueux des principes religieux que le gouvernement précédent. Il lui a donc fallu montrer que lui aussi pouvait être le garant de la morale religieuse", explique Hossam Fazulla, de l'Association égyptienne pour la liberté d'opinion et d'expression. La stabilité et la sécurité au détriment de la liberté, voilà le principe qui régit toute l'action du président Sissi.

