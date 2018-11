Égypte : de nouveaux trésors à Louxor

Louxor, en Égypte, continue de dévoiler un peu plus ses trésors antiques. Samedi 24 novembre, des archéologues ont présenté des découvertes inédites, faites de tombeaux, de sarcophages et d'objets funéraires. Sous un drap blanc se trouve un sarcophage aux peintures quasi intactes, datant du IIe millénaire avant notre ère, découvert par une équipe composée d'Égyptiens et de Français. À l'intérieur, une momie de femme et sans doute son prénom inscrit à côté. Dans les tombeaux, les archéologues ont aussi mis au jour des peintures et plusieurs autres momies, incroyablement conservées.

"En parfait état de conservation"

"En septembre 2018, nous avons poursuivi les travaux, puis nous avons trouvé une chambre latérale scellée avec des briques. Nous l'avons ouverte et avons trouvé deux cercueils en bois intact, en parfait état de conservation, avec des fleurs sur le dessus", explique Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil des antiquités d'Égypte. Cette région est le théâtre de l'une des plus grandes civilisations, devenue aujourd'hui un argument touristique majeur.

