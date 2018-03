Egypte : Abdel Fattah Al-Sissi réélu avec plus de 90% des voix

Selon les journaux d'Etat, le président sortant est largement réélu. En revanche, la participation à ce scrutin a été très faible.

Selon les premières estimations publiées jeudi 29 mars par la presse d'Etat, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a remporté la présidentielle avec plus de 90% des voix. Le taux de participation est toutefois inférieur à 50%. Selon le quotidien Al-Ahram, Abdel Al-Sissi a obtenu 92% des voix et environ 23 millions de personnes ont participé au scrutin, sur quelque 60 millions d'électeurs. Le quotidien d'Etat Akhbar Al-Yaoum et l'agence officielle Mena fournissent des chiffres similaires.

Une élection sans suspense et sans incident

Elu en 2014 avec 96,9% des voix, Abdel Fattal Al-Sissi, 63 ans, avait pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, le chef du minuscule parti libéral Al Ghad, méconnu du grand public et partisan affiché du régime. Les trois jours de scrutin se sont déroulés sans incident notable, sous la protection ostensible des forces de sécurité après un attentat samedi à Alexandrie dans lequel deux policiers ont été tués. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril.