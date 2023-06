Direct Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky salue les "résultats" obtenus dans la région de Donetsk

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué jeudi 8 juin les "résultats" obtenus dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. "Les combats sont très rudes", a-t-il toutefois concédé lors de son allocution quotidienne. "Nous obtenons des résultats et je suis reconnaissant envers ceux qui les accomplissent. Bien joué à Bakhmout. Etape par étape", a-t-il expliqué. Suivez notre direct.

Six morts des deux côtés du Dnipro. Les autorités ukrainiennes et russes ont recensé six morts après la destruction du barrage de Kakhovka. Une zone de plus de 600 kilomètres carrés a été inondée, selon le gouverneur de la région de Kherson, à la fois sur la rive droite du fleuve contrôlée par les Ukrainiens et sur la rive gauche occupée par les Russes.

Les évacuations se poursuivent. Des bus et des trains se relaient pour déplacer les populations touchées, dans le sud du pays. Selon les services d'urgence ukrainiens, 1 995 personnes ont été évacuées, dont 103 enfants. De nombreuses autres ont fui par leurs propres moyens. Côté russe, 4 500 personnes "ont déjà été évacuées", d'après les autorités d'occupation jeudi.

La communauté internationale condamne les "attaques" sur les évacuations. "Nous condamnons fermement les bombardements des zones d'évacuation et appelons les autorités russes à cesser de telles attaques pour permettre aux équipes d'évacuation d'aider sans encombre les populations affectées", a déclaré jeudi à la presse l'ambassadeur ukrainien à l'ONU, Sergiy Kyslytsya. Il était entouré par ses homologues de plusieurs membres du Conseil de sécurité (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Japon).