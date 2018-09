VIDEOS. Un vaccin contre le cancer du poumon à Cuba ? Jean-Luc Mélenchon revient sur ses propos polémiques

"S'il n'y a pas de vaccin et que j'ai parlé trop vite, je retire ma phrase", a concédé le leader de La France insoumise, dans l'émission "Dimanche en politique", sur France 3.

Les Cubains ont-ils découvert un vaccin contre le cancer du poumon ? C'est en tout cas ce qu'affirmait Jean-Luc Mélenchon, jeudi 27 septembre, à l'Assemblée nationale. "Si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, allez à Cuba, il existe", avait lancé le leader de La France insoumise, à la tribune. Trois jours plus tard, le député est finalement revenu sur cette affirmation erronée.

Peu après le discours de Jean-Luc Mélenchon (à partir de 5'20''), dans le cadre du débat sur le dialogue politique entre l'Union européenne et Cuba, plusieurs médecins avaient pris la parole pour dénoncer les propos inexacts du responsable politique. Le vaccin évoqué est en réalité un traitement expérimental qui ne concerne qu'un type de cancer du poumon et dont les effets sont limités.

"Les chercheurs cubains sont de très haut niveau. Leur 'vaccin' est en fait une forme d’immunothérapie pour une forme de cancer du poumon qui concerne 15% des cas environ, a précisé Jean-Daniel Flaysakier, médecin et journaliste à France 2, sur Twitter. A ce jour il n’y a aucun résultat d’essai clinique prouvant une supériorité de leur produit par rapport aux traitements classiques. Donc toute annonce actuelle de succès relève de la propagande et non de la science."

"Si j'ai parlé trop vite, je retire ma phrase"

Dimanche 30 septembre, Jean-Luc Mélenchon est finalement revenu sur ses propos. "S'il n'y a pas de vaccin et que j'ai parlé trop vite, je retire ma phrase", a-t-il concédé, dans l'émission "Dimanche en politique", sur France 3. Un début de mea culpa qui ne remet pas en cause son discours sur le système de santé cubain. "Sur le traitement du cancer, les Cubains ont de nombreux procédés extrêmement avancés et qu'ils ne veulent pas vendre aux multinationales de la chimie", a-t-il cependant rajouté.

@JLMelenchon revient sur ses propos tenus à l'@AssembleeNat sur un prétendu vaccin contre le cancer du poumon mis au point à Cuba. #Dimpol pic.twitter.com/W7RFNgpU8O — DimancheEnPolitique (@DimPolitique) 30 septembre 2018

Des propos qui ont relancé la polémique. A Cuba, il n'existe "en aucun cas des traitements anti-cancéreux supérieurs à ce qui existe ailleurs", a de nouveau réagi le médecin Jean-Daniel Flaysakier, après les derniers propos du leader de La France insoumise.