Les diplomates américains mystérieusement attaqués à Cuba auraient été victimes de micro-ondes

Des experts et des scientifiques, cités par le "New York Times", émettent cette hypothèse, deux ans après les attaques inexpliquées.

Le mystère va-t-il être levé ? Les "incidents de santé" subis pas des diplomates américains à Cuba et en Chine ces deux dernières années pourraient avoir été causés par des faisceaux de micro-ondes, a indiqué dimanche 2 septembre le New York Times (article en anglais) citant des experts et des scientifiques. Depuis la fin 2016, 25 diplomates américains et les membres de leur famille à Cuba ont été victimes de mystérieuses "attaques" – des sons aigus très intenses – provoquant des blessures ressemblant à des traumatismes cérébraux. Au moins un autre employé du gouvernement américain en Chine a aussi été frappé par les mêmes symptômes.

Ces attaques ont parfois été qualifiées "d'acoustiques" même si leur cause n'a pas été élucidée et que leurs éventuels auteurs sont toujours inconnus. Les symptômes signalés comprenaient des étourdissements, des maux de tête, des acouphènes, de la fatigue, des problèmes cognitifs, des problèmes visuels ou encore des troubles de l'oreille et du sommeil, selon le département d'Etat américain.

Une arme de la forme d'une antenne satellite

Une étude détaillée sur les incidents à Cuba, publiée par la revue Jama en mars, faisait seulement mention d'une "source d'énergie inconnue" mais son auteur principal, Douglas Smith, de l'université de Pennsylvanie (Etats-Unis), avait affirmé au quotidien que la piste des micro-ondes était désormais envisagée. En janvier, James Lin de l'Université d'Illinois avait également estimé plausible que les maux endurés par le personnel diplomatiques aient été causés par des faisceaux de micro-ondes. Dans la revue Bio Electro Magnetics, il avait indiqué que des faisceaux de haute intensité pouvaient avoir été dirigés "seulement sur la cible visée" depuis un endroit dissimulé.

Les Etats-Unis, la Russie, la Chine et de nombreux pays d'Europe sont considérés comme ayant le savoir-faire nécessaire pour développer une arme à micro-ondes, capable d'affaiblir ou même de tuer une cible, selon le New York Times. Cette arme pourrait ressembler à une antenne satellite, portée à bout de bras ou cachée dans un véhicule, un bateau ou un hélicoptère, qui fonctionnerait sur quelques centaines de mètres.