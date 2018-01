Le Choix du 20 heures : la photo du Che

Cette photo est la plus connue au monde. Sous son béret étoilé, Che Guevara, le célèbre révolutionnaire, affiche un regard déterminé, un air de défi. L'auteur de cette photo est le Cubain Alberto Diaz, surnommé Korda. Le 5 mars 1960, il couvre pour son journal Révolution les funérailles des victimes d'un cargo français dans le port de La Havane. Il photographie ainsi une à une les personnes présentes dans la tribune officielle, et tombe sur le regard de Che Guevara.

Sur la pellicule, on découvre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir présents eux aussi à la tribune ce jour-là. Les deux intellectuels français étaient à Cuba pour un reportage. On voit aussi, grâce à un trait rouge, comment il a recadré son chef-d'oeuvre, enlevant à gauche, un homme de profil, et à droite une plante verte. Le cliché reste dans ses archives pendant sept ans. Korda l'offre alors à un éditeur italien, militant d'extrême gauche, qui en tire des milliers de posters. L'exécution du Che le 9 octobre 1967 fera le reste.

