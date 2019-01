Cuba : une tornade fait au moins 3 morts et 172 blessés

Le président cubain a évoqué un "phénomène de grande intensité".

Des morceaux de balcons arrachés, des rues coupées par des arbres et des poteaux abattus, des vents à plus de 100 km/h... Une tornade a frappé La Havane (Cuba) dans la nuit de dimanche à lundi. Trois personnes au moins ont été tuées et 172 blessées, a annoncé le président cubain Miguel Diaz-Canel, lundi 28 janvier.

"Nous sommes en train de visiter les lieux touchés par ce phénomène météorologique de grande intensité à Regla", un quartier du sud-est de La Havane, a-t-il indiqué sur Twitter.

Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla. Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento #SomosCuba pic.twitter.com/mPo9yAnaZy — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 28 janvier 2019

Le site internet officiel Cubadebate a indiqué que "La Havane a été frappée par une puissante tornade qui peut être comparée à un ouragan de catégorie 4 ou 5, même si son impact est plus localisé".