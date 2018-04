Cuba : retour sur les années Castro

Il y a 60 ans, Fidel Castro lance une insurrection contre le régime militaire du dictateur Batista. À 32 ans, il s'empare du pouvoir à Cuba. Très vite, les Américains décrètent le blocus de l'île. Castro se jette alors dans les bras d'un nouveau protecteur : l'Union soviétique. Les Américains tentent de renverser le nouveau régime. C'est l'épisode de la baie des Cochons en avril 1961. Un débarquement loupé et un échec humiliant pour les Américains. Six mois plus tard, nouvelle crise, la Russie soviétique veut implanter à Cuba des missiles stratégiques pouvant frapper les États-Unis en plein coeur. Le monde évite de justesse la Troisième Guerre mondiale.

Miguel Díaz-Canel, un fidèle de la ligne des frères Castro

Pendant 30 ans, Cuba va vivre aux crochets de l'URSS. La chute de l'empire soviétique plonge Cuba dans la pire crise économique de son histoire. Le paradis socialiste est une dictature avec sa répression et ses prisonniers politiques. Mais le régime connaît des succès en matière d'éducation et de santé. En 2016, Fidel Castro, malade, abandonne le pouvoir à son frère Raúl Castro. Le Lider Maximo meurt il y a un an et demi. À son tour, Raúl Castro cèdera sa place ce 19 avril à Miguel Díaz-Canel, le numéro 2 du régime, un fidèle de la ligne des frères Castro.

Le JT

Les autres sujets du JT