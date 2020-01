Cinéma : \"Cuban Network\", une affaire d\'espionnage méconnue

L'histoire se déroule en 1990 à La Havane (Cuba). René González embrasse sa femme et sa fille avant de partir travailler. Il sait déjà qu'il ne rentrera pas. Ce pilote a décidé de fuir le pays et son régime communiste. Il rejoint des exilés qui luttent contre l'autorité de Fidel Castro à Miami (États-Unis). Sa femme, interprétée par Penélope Cruz, tombe des nues et le prend pour un traître. "C'est vrai qu'elle n'avait aucune idée de ce que faisait son mari. Elle s'est sentie délaissée, abandonnée, trahie", explique l'actrice espagnole.

Des espions infiltrés aux États-Unis

En réalité, son mari appartient à un réseau chargé par le régime cubain d'infiltrer les organisations anticastristes aux États-Unis. Inspiré de personne et de faits réels, Cuban Network revient sur un épisode méconnu de la guerre froide. Arrêtés par le FBI en 1998, les espions du réseau ont passé de longues années en prison. Après leur libération, ils ont été décorés par Raúl Castro, le frère de Fidel Castro.

Cuban Network, réalisé par Olivier Assayas, sort en salles mercredi 29 janvier.

