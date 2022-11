La Corée du Nord lance quatre nouveaux missiles de courte portée, selon l'armée sud-coréenne

Une nouvelle salve après une série record de tirs de missiles par Pyongyang. La Corée du Nord a lancé quatre missiles de courte portée vers la mer Jaune, a déclaré samedi 5 novembre l'armée sud-coréenne. D'après elle, les missiles ont été tirés "entre 11h32 et 11h39" (heure locale) et ont parcouru une distance de 130 km, à une altitude d'environ 20 km.

Peu auparavant, l'armée sud-coréenne avait annoncé la participation samedi après-midi du bombardier lourd supersonique américain B-1B aux vastes exercices aériens en cours en Corée du Sud menés conjointement avec les Etats-Unis. Ces exercices sont considérés par Pyongyang comme une "manœuvre militaire agressive et provocatrice visant la République populaire et démocratique de Corée", menaçant Séoul et Washington de "payer le plus horrible prix de l'histoire".

L'UE appelle à une "réponse unie" face aux tirs nord-coréens

Initialement prévus jusqu'à vendredi, les exercices ont été prolongés jusqu'à samedi après la multiplication par la Corée du Nord des tirs de missiles ces derniers jours. Pyongyang a tiré une trentaine de missiles mercredi et jeudi, dont un a terminé sa course près des eaux territoriales du Sud pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953.

L'Union européenne a condamné samedi le nombre "sans précédent" de tirs "illégaux" de missiles opérés par la Corée du Nord. "L'Union européenne appelle les Etats membres des Nations unies, en particulier les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à s'assurer de la pleine application des sanctions pour empêcher la République populaire démocratique de Corée de se procurer du matériel, des connaissances et des financements soutenant ses programmes d'armement illégaux", a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.