"Donner le goût de l'aventure à la jeunesse" : trois Français ont parcouru 15 000 kilomètres à vélo pour rejoindre un rassemblement scout en Corée du Sud

Trois Français ont décidé en début d'année de prendre leur vélo pour rejoindre le Jamboree, rassemblement mondial de scouts, qui se tient cette année en Corée du Sud durant la première quinzaine du mois d'août.

Cette année, le Jamboree aura malheureusement été marqué par une vague de départs avant la fin du rassemblement. Mardi 8 août, les évacuations des 40 000 participants ont commencé à Saemangeum, où se tient le camp, à cause d'une alerte au typhon en Corée du Sud. S'ajoutent à cela une chaleur écrasante sur place et une organisation désastreuse. Pour autant, parmi les scouts présents, trois Français, des copains, se sont rendus au Jamboree à vélo, depuis la France. Un périple de 15 000 kilomètres, à travers 17 pays. Ils ont appelé leur aventure la "Cyclodyssée".

>> Scoutisme : le retour en grâce



Florian, Pierre et Antonin, partis en janvier dernier, abordent un drapeau français sur leur guidon, les visages marqués par les kilomètres. Ils n'en reviennent pas de l'accueil qu'ils ont reçu à leur arrivée.

"C'est des pleurs de joie qui sont arrivés. Ça a été vraiment très intense. C'est une chose dont on n'est pas du tout habitué, explique l'un d'eux. On a l'habitude d'être tous les trois à pédaler dans nos pensées, et là, d'un coup, toute la lumière est sur nous."

Un périple de plus de sept mois

Une vraie récompense après un parcours titanesque qui a débuté à Paris en janvier. Quelque 15 000 kilomètres à travers l'Europe et l'Asie. D'abord le long du Danube avant de rejoindre la Géorgie, l'Azerbaïdjan et puis les routes de la soie. Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie et 2000 kilomètres à travers le désert mongol et Dalian en Chine, où un avion les a menés à Séoul. De là, il ne restait que quelques centaines de kilomètres pour rejoindre le Jamboree. Un périple hors norme qui a d'abord germé dans la tête de Florian. "Le Jamboree, c'est un peu une caisse de résonance pour justement donner le goût de l'aventure à la jeunesse, précise-t-il. Et après cette période de Covid, où les jeunes n'ont pas pu forcément sortir, c'était un peu le moment idéal."

Et pour y parvenir, ils ont raconté leurs galères, leurs rencontres et répondu aux questions des internautes sur les réseaux sociaux.

Un voyage qu'ils ont souhaité respectueux de l'environnement et des populations des pays qu'ils traversaient. Sur le chemin, ils ont été hébergés par des locaux et par d'autres scouts qui se trouvaient parfois dans des lieux inattendus.

"On a rencontré des scouts en Chine. Il y a une association qui se monte sous l'égide de l'association coréenne et il y a 700 scouts, ce qui, à l'échelle de la Chine, n'est pas beaucoup. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas autorisé, donc ils sont un peu sur le fil et on a eu une très bonne expérience avec eux en étant hébergés par eux."

Désormais, ils espèrent que pour la prochaine édition du Jamboree qui se tiendra en Pologne en 2027, une équipe de scouts asiatique ou africaine prendra le relais.