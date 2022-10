Brut.

En janvier 2013, la jeune étudiante Hyojeong Kim arrive à Paris de Corée du Sud. Si elle est en France, c’est pour suivre des cours dans une école de commerce et pour perfectionner son français. Dès sa sortie de l’avion, les différences culturelles la frappent. “Les gens crient. Il y a beaucoup de monde. Et je me suis sentie petite aussi. Les gens étaient grands”, se souvient Hyojeong Kim. Elle déchante également au bureau des services de l’immigration et de la douane: “Le personnel ne faisait que des blagues entre eux et j’ai attendu pendant 2 heures. A Séoul, 20-30 minutes, c’est suffisant pour faire toutes les choses”.

“A Paris, il y a des gens avec une baguette, deux baguettes dans les mains!”

L’image de la France qu’elle avait avant d’arriver était “romantique, gentille, le luxe… Comme les chansons d’Edith Piaf. Mais la réalité ? Non ! (...) J’avais en tête des Champs-Elysées un boulevard très grand, très propre. Alors qu’en réalité, c’est beaucoup de pigeons, de déchets et les gens mangent à l’extérieur”. La jeune femme est tout de même charmée par la capitale française. “Ce que j’apprécie le plus à Paris, c’est le ciel. A Séoul, les bâtiments sont trop grands, parfois de 50 étages”. Et l’un des plus grands clichés véhiculés sur les Français s’est avéré vrai… “A Paris, je marche dans la rue et il y a des gens avec une baguette, deux baguettes dans les mains. Et je me disais: Waouh, ce n’est pas cliché!” s’amuse Hyojeong Kim, qui a désormais créé sa propre entreprise NomadHer afin d’encourager les femmes à voyager en solo.