Le sommet Trump-Kim redonne espoir aux Nord-Coréens "bloqués" au Sud

Le sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un n'a pas déçu en Corée du Sud. Entre les promesses d'apaisement, et de dénucléarisation, les Nord-Coréens qui défendent le régime de Pyongyang mais qui vivent au Sud malgré eux espèrent un réchauffement encore plus important entre les deux Corées.

Park Hee Sung a passé 27 ans dans les prisons sud-coréennes. Aujourd'hui, il est "bloqué" au Sud et espère regagner un jour le Nord. (BENJAMIN ILLY / FRANCEINFO)