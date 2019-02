Entre Trump et Kim Jong-un, le réchauffement devrait se poursuivre

Il y a à Hanoï (Vietnam) de l'optimisme dans l'air, même si de l'aveu même de Donald Trump il n'y a pas d'énormes attentes pour ce sommet à la différence de la rencontre inédite et historique entre les deux dirigeants il y a huit mois à Singapour. Le sommet vietnamien devrait aller un peu plus loin. Kim Jong-un et Donald Trump devraient faire des gestes concrets.

Déclaration de paix en vue

Les États-Unis pourraient assouplir les sanctions économiques et la Corée du Nord pourrait s'engager à mettre fin aux essais nucléaires et balistiques. Personne n'envisage et n'imagine que Kim Jong-un renoncera dans l'immédiat à son arsenal nucléaire. Une déclaration de paix pourrait être signée entre Américains et Nord-Coréens alors que ces deux pays sont techniquement toujours en guerre. Singapour était le début d'un dialogue, Hanoï permettra sans aucun doute de le poursuivre, conclut depuis Hanoï Arnauld Miguet, le correspondant de France Télévisions en Asie.

