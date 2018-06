Dix détournements qui nous ont fait rire après le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump

Les deux dirigeants ont affiché leur entente lors d'un sommet historique qui a abouti à la signature d'un document commun.

Une rencontre historique, et quelques bonnes blagues. Donald Trump et Kim Jong-un ont affiché leur entente pour "tourner la page du passé", mardi 12 juin, lors d'un sommet historique qui a abouti à la signature d'un document commun, mais sans percée majeure, sur l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord.

>> Suivez les réactions au sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump dans notre direct

La rencontre, attendue depuis plusieurs semaines, a visiblement inspiré les internautes. Franceinfo a fouiné sur Twitter et Reddit, et vous présente dix détournements de l'événement qui ont bien fait rire la rédaction.

Celui qui a remarqué un point commun entre le dirigeant nord-coréen et Hillary Clinton

"Qui le portait le mieux ?"

Celui qui a imaginé que ce point commun allait agacer Donald Trump

"Trump à Kim : 'D'abord, on va t'enlever cette combinaison à la Hillary'."

Celui qui a comparé la diplomatie avec "Les Feux de l'amour"

Celui qui a vu un bon potentiel d'album de rap

Kim x Donald, c’est fait ! pic.twitter.com/BocztJ9AdH — VRF (@Vrairapfrancais) 12 juin 2018

Celui qui s'est remémoré le moment tragique de la composition des équipes à l'école

When you're almost done picking teams in gym class. pic.twitter.com/HjblABuKsm — Mike Scollins (@mikescollins) 12 juin 2018

"Quand tu as presque terminé de composer tes équipes en cours de sport."

Celui qui a résumé (avec des mots bien à lui) ce que tout le monde craint de voir arriver

On va rigoler quand @realDonaldTrump sera dans l'avion au retour et qu'il va tweeter "KIM JONG UN IS A LITTLE FAT ASSHOLE MY DICK IS VERY LONGER" — Jean-Moundir (@supermegadrivin) 12 juin 2018

"Kim Jong-un est un trou du c*l petit et gros, ma **** est bien plus longue que la sienne."

Celui qui juge les conditions d'utilisation d'iTunes plus strictes que l'accord signé

The iTunes terms and conditions contain a more substantive clause about not using nuclear weapons than the document that Trump and Kim just signed. pic.twitter.com/I1iXDQT83O — James O'Malley (@Psythor) 12 juin 2018

"Les conditions d'utilisation d'iTunes contiennent une clause plus restrictive sur l'utilisation d'armes nucléaires que le document que Trump et Kim viennent de signer."

Celui qui a partagé un dessin de la nouvelle idylle

Celui qui a eu la même idée, mais a voulu en faire une version plus réaliste

Publié par emperordeathx sur le subreddit /r/photoshopbattles.

Celui qui a eu une idée simple, mais efficace

Publié par TmickyD sur le subreddit /r/photoshopbattles.