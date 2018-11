Les deux Corées connectent une route à la frontière

Il s'agit d'un nouveau geste de réconciliation entre les deux pays. La route va servir l'année prochaine à des opérations conjointes pour retrouver les dépouilles des victimes de la guerre.

Un nouveau signe de rapprochement entre les deux Corées. Les deux pays ont connecté une route à la frontière entre les deux pays pour la première fois depuis quatorze ans, a annoncé jeudi 22 novembre le ministère sud-coréen de la Défense. Il s'agit du dernier geste de réconciliation en date entre les deux voisins.

La route en terre battue ne sort pas de la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule. Elle servira l'année prochaine à des opérations conjointes pour retrouver les dépouilles des victimes de la guerre de Corée (1950-1953). Les deux pays ont chacun construit une portion de cette route dans la région de Cheorwon, quasiment à mi-chemin entre les deux Corées dans la DMZ.

Destruction de bunkers

Il s'agit de l'un des engagements pris par le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de leur troisième sommet, à Pyongyang, en septembre. Les deux Corées ont également décidé de raser les bunkers dans le village frontalier de Panmunjom, et d'en faire un lieu sans armements.

Malgré son nom, la DMZ est l'une des frontières les plus militarisées du monde, truffée de champs de mines et de fils barbelés. Sur des photos distribuées par le ministère sud-coréen de la Défense, on voit un soldat sud-coréen et un militaire nord-coréen participant aux "récents" travaux sur le point de se serrer la main, sous le regard de leurs camarades.

"C'est historiquement important pour le Nord et le Sud d'ouvrir un nouveau passage et de mener conjointement des opérations pour retrouver les dépouilles des morts de la guerre, sur le théâtre des pires combats", a dit le ministère.