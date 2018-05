Le président sud-coréen a de nouveau rencontré Kim Jong-un

Cette entrevue intervient au lendemain de l'annonce, par le président américain Donald Trump, que son sommet avec Kim Jong-un, un temps annulé, pourrait finalement avoir lieu.

Les atermoiements de Donald Trump n'entament pas l'espoir sur la péninsule coréenne. Le président sud-coréen, Moon Jae-in, a rencontré samedi 26 mai le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, a indiqué la présidence sud-coréenne. Cette entrevue intervient au lendemain de l'annonce par le président américain Donald Trump que son sommet avec Kim Jong-un, un temps annulé, pourrait finalement avoir lieu.

Un entretien de deux heures

Les deux dirigeants se sont entretenus durant deux heures à Panmunjon. Ils s'étaient déjà rencontrés à cet endroit le mois dernier, et y avaient fait une déclaration commune dans laquelle ils s'engageaient à améliorer leurs relations. "Ils ont eu un échange de vues et ont discuté des moyens de mettre en œuvre la déclaration de Panmunjon et d'assurer le succès du sommet américano-nord-coréen", selon la présidence sud-coréenne.

Donald Trump avait annulé, jeudi, le sommet prévu à Singapour le 12 juin avec Kim Jong-un. Mais moins de 24 heures plus tard, il avait affiché son optimisme, évoquant le possible maintien du sommet après "des discussions très productives avec la Corée du Nord pour que le sommet ait lieu".