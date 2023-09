Le chef de l'ONU dénonce la "pure folie" nucléaire, Pyongyang évoque une péninsule coréenne "au bord d'une guerre nucléaire"

"Une inquiétante course aux armements se prépare. Le nombre d'armes nucléaires pourrait augmenter pour la première fois depuis des décennies", a dénoncé mardi Antonio Guterres.

Temps de lecture : 1 min

"Il y a urgence." Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé mardi 26 septembre la "pure folie" d'une nouvelle "course aux armements" nucléaires, tandis que la Corée du Nord a mis en garde contre une péninsule coréenne "au bord d'une guerre nucléaire".

"Je me suis engagé (...) à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mobiliser les pays autour de la nécessité de faire disparaître ces engins de destruction de la surface de la terre", a déclaré Antonio Guterres au dernier jour de la session de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York. "Une inquiétante course aux armements se prépare. Le nombre d'armes nucléaires pourrait augmenter pour la première fois depuis des décennies", a-t-il dénoncé, regrettant que "l'architecture mondiale du désarmement et de la non-prolifération se délite".

"Ces armes deviennent plus rapides, plus précises et plus furtives. A nouveau, la menace du recours à l'arme nucléaire est brandie. C'est de la pure folie. Nous devons renverser la vapeur." Antonio Guterres à l'ONU

Dans ce contexte, le secrétaire général de l'ONU a appelé les puissances nucléaires à "montrer la voie" en s'engageant à ne "jamais, en aucune circonstance, utiliser l'arme nucléaire". Ses propos, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, interviennent au moment où l'invasion russe de l'Ukraine a réveillé les craintes de l'utilisation de l'arme atomique.

Pyongyang évoque une péninsule "au bord d'une guerre nucléaire"

Certaines parties du monde inquiètent la communauté internationale, en particulier l'Iran. Le pays dément vouloir obtenir l'arme nucléaire, mais ses stocks d'uranium enrichi ont dépassé les niveaux autorisés par l'accord de 2015 sur le nucléaire civil iranien.

Autre source d'inquiétude, la Corée du Nord, qui a prévenu mardi à la tribune de l'ONU que la péninsule coréenne était "au bord d'une guerre nucléaire". Pyongyang, par la voix de son ambassadeur à l'ONU Kim Song, a fustigé les actions "imprudentes" et "l'hystérie continue des Etats-Unis et de leurs alliés en termes de confrontation nucléaire". "La responsabilité en incombe aussi" à la Corée du Sud, qui "cherche à imposer le fléau d'une guerre nucléaire", a déclaré l'ambassadeur.