La Corée du Nord arrête ses essais nucléaires, le Japon reste méfiant

L'annonce de la fermeture du site d'essais nucléaires nord-coréen a été saluée par Washington et Séoul, mais accueillie avec prudence par Tokyo.

La Corée du Nord a annoncé, samedi 21 avril, la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux, ainsi que la fermeture du site d'essais nucléaires. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a jugé que le site d'essais nucléaires avait "rempli sa mission", selon ses propos cités par l'agence officielle nord-coréenne KCNA. "Le Nord va fermer un site d'essais nucléaires dans le nord du pays afin de prouver son engagement à suspendre les essais nucléaires", a ajouté KCNA. Cette annonce intervient moins d'une semaine avant le sommet prévu entre Kim Jon-un et son homologue du sud, Moon Jae-in, qui préfigure un sommet historique, qui devrait avoir lieu entre Kim Jong Un et Donald Trump, en principe début juin.

"Epée chérie"

Devant le comité central du Parti des travailleurs de Corée, le parti unique, Kim Jong-un a décrit la mise au point de son armement nucléaire comme une "victoire miraculeuse". "Le combat du peuple coréen qui a travaillé dur en se serrant la ceinture pour acquérir une puissante épée chérie pour défendre la paix avec succès s'est terminé", a-t-il déclaré.

L'armement nucléaire nord-coréen est "la ferme garantie que nos descendants pourront jouir de la vie la plus digne et heureuse du monde". "Aucun essai nucléaire ni aucun tir d'essai de missile de portée intermédiaire ou intercontinental n'est plus nécessaire maintenant à la République populaire démocratique de Corée, étant donné que le travail pour installer des ogives nucléaires sur des missiles balistiques est terminé", a encore déclaré Kim Jong-un. Désormais, "le Parti tout entier et la nation tout entière doivent se concentrer sur le développement de l'économie socialiste", a encore affirmé Kim Jong-un.

"Nous allons surveiller cela de près"

Le président américain Donald Trump a immédiatement salué l'annonce de Kim Jong Un, y voyant "une très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et le monde". "Grand progrès ! Hâte de participer à notre sommet", a-t-il ajouté dans un tweet. De son côté, Séoul s'est empressé de saluer un "progrès significatif pour la dénucléarisation de la Péninsule coréenne, que le monde attend". La présidence sud-coréenne s'est félicitée de "l'environnement très positif pour les sommets à venir", que la décision de Pyongyang "va créer".

Le Japon reste toutefois prudent, voire sceptique. Le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe a d'abord salué l'annonce nord-coréenne. "Mais le point important est de savoir si cette décision conduira à l'abandon complet du développement nucléaire et celui des missiles, d'une façon vérifiable et irréversible", a-t-il toutefois prévenu. "Nous allons surveiller cela de près". Son ministre de la Défense, Itsunori Onodera, défend même le maintien d'une pression maximum sur Pyongyang. "Nous ne pouvons pas être satisfaits", car la Corée du Nord n'a pas mentionné "l'abandon de missiles balistiques de courte et moyenne portée".