JO 2018 : La météo perturbe les épreuves

"C'est un véritable casse-tête pour les organisateurs avec la nouvelle annulation du slalom dame mercredi matin. Elle fait suite à deux autres annulations en ski alpin : la descente homme et le géant dame. Et comme si cela ne suffisait pas, le biathlon 15 km individuel, prévu en matinée, a été annulé", explique Jean-Sébastien Fernandes. Et d'ajouter : "Les prochaines 24 heures vont donc être intenses" avec deux rendez-vous en ski alpin : le slalom géant, où Tessa Worley vise une médaille, puis la descente homme avec quatre Français engagés.

Martin Fourcade attendu pour une nouvelle médaille

"La matinée sera consacrée, si la météo le permet, au biathlon avec deux épreuves individuelles. Les filles de l'équipe de France, avec Anais Bescond, viseront à nouveau une médaille. Puis, clou du spectacle à midi avec l'individuel homme 20 km. Martin Fourcade vise à Pyeongchang son deuxième titre olympique", précise le journaliste. En cas de victoire, il cumulerait quatre titres olympiques et battrait le record de Jean-Claude Killy.





