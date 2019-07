Corée du Nord : les tirs de missiles sont un "avertissement solennel" à la Corée du Sud, assure Kim Jong Un

Il s'agissait du premier tir de missiles depuis la rencontre le 30 juin entre le président américain Donald Trump et Kim Jong Un dans la Zone démilitarisée qui sépare les deux pays d'Asie du Sud-Est.

Une mise en garde au pays voisin. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré, vendredi 26 juillet, que deux missiles tirés sous sa supervision visent à adresser un "avertissement" à la Corée du Sud, en raison de ses projets d'exercices conjoints avec les Etats-Unis. Jeudi, la Corée du Nord a tiré deux missiles à courte portée qui se sont abattus en mer du Japon. Kim Jong Un a été "satisfait" du résultat de ce test, a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Ces missiles sont "un nouveau type d'arme tactique guidée", a précisé l'agence. Le dirigeant nord-coréen a "personnellement organisé et dirigé" l'essai de ce "système d'arme ultra-moderne", qui constitue "un avertissement solennel aux militaires bellicistes sud-coréens", a ajouté KCNA.

Une condamnation de la France

Il s'agissait du premier tir de missiles depuis la rencontre, le 30 juin, entre le président américain Donald Trump et Kim Jong Un dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare la Corée du Sud et la Corée du Nord. Lors de leur entrevue impromptue, le président américain et le dirigeant nord-coréen avaient convenu de reprendre les discussions sur le programme nucléaire nord-coréen. Mais cet engagement ne s'est pour l'heure pas concrétisé et Pyongyang a averti récemment que le processus pourrait dérailler si les manoeuvres conjointes se déroulaient comme prévu en août.

Jeudi soir, la France a réaffirmé "sa condamnation de tels tirs qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité régionales et internationales". Elle appelle la Corée du Nord "à se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité qui lui demandent de s’abstenir de toute provocation" et "à reprendre au plus vite le dialogue avec les États-Unis sur la dénucléarisation". Pour la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires érangères, c'est "la condition d'une paix durable dans la région".