Corée du Nord : Kim Jong-un se met en scène à la télévision

Quand Kim Jong-un rend visite à ses soldats, il inspecte, il disserte, il observe. Et tout naturellement, il fait pleurer d'amour ses soldats. Il est adoré et vénéré. Il est même dit que côtoyer Kim Jong-un procurerait un bien-être intense. Comment retenir ses larmes et sa joie ? Un problème de coussin peut-être ? Rien de grave, le dirigeant sourit. Les visites du dirigeant nord-coréen filmées par la télévision d'État sont toujours très réussies.

Des soldats qui pleurent au passage du grand chef

Après la mort de son père en 2011, un culte de la personnalité a été instauré à l'égard de Kim Jong-un, devenu le dirigeant de la République démocratique populaire de Corée. En 2018, fait inédit, une rencontre a été organisée entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump, président des États-Unis.