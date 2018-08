Corée : des familles se retrouve après 68 ans de séparation

Une haie d'honneur pour les arrivants. Des hommes et des femmes, tous âgés de presque 80 ans, sont rassemblés en Corée du Sud, à 50 km du Nord. Depuis 68 ans, ils sont séparés d'un proche vivant de l'autre côté de la frontière. Une femme reverra son fils, 4 ans quand ils se sont perdus. Il a aujourd'hui 72 ans. Idem pour Byungiu Lee, qui va rencontrer ses nièces pour la première fois. Ces séparations datent de la guerre de Corée. Faute de traité de paix en 1953, les deux pays restent de fait en guerre. Des milliers de familles sont séparées et n'ont plus aucune nouvelle. Certains préparent des valises de cadeaux, en Corée du Nord, la population manque de tout.

De brèves retrouvailles

Les familles ont été sélectionnées par tirage au sort : 57 000 sont séparées, une centaine feront le déplacement. Avant de passer au Nord, il faudra déposer les téléphones portables, la Corée du Nord veut maîtriser toutes les images des retrouvailles. Les adieux s'annoncent déchirants, les retrouvailles ne durent que trois jours. Les autorités de Corée du Nord vont tout contrôler. "Seules les télévisions du régime de Pyongyang filmeront. La plupart du temps, les familles se parleront en présence d'officiels du régime", explique ma journaliste Maryse Burgot sur place.

Le JT

Les autres sujets du JT