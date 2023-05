Haut-Karabakh : un accord semble "en vue" entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

"Les deux parties ont accompli des progrès tangibles vers un accord de paix durable", a estimé le chef de la diplomatie américaine, qui préside les négociations.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont rapprochés, jeudi 4 mai, d'un accord de paix à propos de l'enclave disputée du Haut-Karabakh. Les deux pays du Caucase se sont affrontés lors de deux guerres, au début des années 1990 et en 2020, pour le contrôle de cette région montagneuse. Majoritairement peuplée d'Arméniens, elle a fait sécession de l'Azerbaïdjan il y a plus de trois décennies.

"Les deux parties ont abordé des sujets très difficiles ces derniers jours et elles ont accompli des progrès tangibles vers un accord de paix durable", a affirmé le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, après quatre jours de discussions sous l'égide des Etats-Unis à Arlington (Virginie).

"Je crois que oui, qu'un accord est en vue, à portée de main." Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine cité par l'AFP

Le secrétaire d'Etat américain a souligné que "le rythme des négociations et les fondations posées" laissent envisager de conclure un accord de paix ultérieurement. "Le dernier kilomètre d'un marathon est toujours le plus difficile. On le sait tous", a encore dit Antony Blinken, promettant le soutien continu des Etats-Unis pour "franchir la ligne d'arrivée".

Aucun détail n'a filtré sur les points d'achoppement, ni sur le déroulé des discussions. Dans des communiqués distincts mais identiques, les ministères azerbaïdjanais et arménien des Affaires étrangères ont évoqué des "avancées" tout en indiquant que "les positions sur des questions clés restent divergentes". "Les parties acceptent de poursuivre les discussions", ont-ils conclu.