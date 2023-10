Haut-Karabakh : Robert Guédiguian appelle la diaspora à faire "des sacrifices et à donner de l'argent"

"Il suffit de cliquer sur le Fonds arménien de France et en deux clics on peut verser 10 euros tous les mois. 10 euros tous les mois parmi tous les Arméniens de France, cela ferait 72 millions d'euros par an", plaide le réalisateur Robert Guédiguian.

Temps de lecture : 2 min

Sur franceinfo, le réalisateur Robert Guédiguian a lancé un "appel à la diaspora", "seule force de l'Arménie", selon lui. "Il faut qu'elle milite tous les jours. Il faut qu'elle envoie de l'argent", a-t-il déclaré ce mardi, alors que la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna doit réaffirmer, à Erevan, le soutien de la France à l'Arménie qui a des craintes pour sa souveraineté et son intégrité territoriale après l'offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh.

>> Haut-Karabakh : suivez le direct

franceinfo : Etes-vous inquiet par la situation sur place ?

Robert Guédiguian : L'Azerbaïdjan, comme la Turquie, continue à vouloir réaliser ce projet génocidaire du début du siècle. C'est une histoire unique en son genre, hallucinante de volonté d'éradiquer un peuple. L'Arménie reste pour ces gens-là un non-humain qu'il faut abattre comme un chien. C'est le mot qu'utilise Ilham Aliev dans ses discours. C'est évident qu'ils veulent opérer une continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, ce qui veut dire retirer tout le bas de l'Arménie. C'est sûr.

Qu'est-ce qui peut arrêter l'Azerbaïdjan ?

Ce qui peut les arrêter c'est une mesure de contrainte absolue par rapport aux Azéris. Quand on voit Ursula von der Leyen signer un accord sur le gaz en serrant la main à Aliev et qu'elle dit que c'est un monsieur en qui on peut avoir confiance, c'est à vomir. Si la politique est terrible parfois, la géopolitique est d'une dégueulasserie internationale. Je suis très content que Catherine Colonna se rende en Arménie, mais s'il n'y a pas de forces d'opposition militaire, de menaces fortes, cela ne sert à rien.

Faut-il instaurer des sanctions contre l'Azerbaïdjan ?

Je n'attends que ça. Sanctions internationales, menaces de l'Europe d'arrêter ce foutu contrat de gaz pourri. Il nous asphyxie. Je ne veux plus avoir du gaz azéri chez moi. Je préfère ne pas me chauffer et avoir froid. La mondialisation n'a jamais été géniale, mais là cela devient horrible. L'économie prend le pas sur tout, sur la morale, la justice, l'humanité.

Que peuvent faire les Arméniens ?

Je fais appel à la diaspora. La seule force de l'Arménie c'est sa diaspora. Il faut que la diaspora milite tous les jours pour faire pression. Il faut donner de l'argent. L'inégalité entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais c'est l'argent, les armes, les moyens techniques pour se défendre. Il manque des armes. Donc, il faut que tous les Arméniens de France fassent des sacrifices et donnent du pognon, envoient de l'argent à l'Arménie. Il suffit de cliquer sur le Fonds arménien de France et en deux clics on peut verser 10 euros tous les mois. 10 euros tous les mois parmi tous les Arméniens de France, cela ferait 72 millions d'euros par an. C'est ça qu'il faut donner à l'Arménie.