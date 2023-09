Haut-Karabakh : "La Commission européenne a fait une erreur totale en envoyant les mauvais signaux" à l'Azerbaïdjan, estime Raphaël Glucksmann

"Ce sont les Arméniens qui payent le prix" de notre "dépendance" et de "notre faiblesse", accuse l'eurodéputé.

Alors que plus de 100 000 réfugiés du Haut-Karabakh sont désormais arrivés en Arménie, selon Erevan, le député européen Raphaël Glucksmann estime samedi 30 septembre sur franceinfo qu'il faut aider "les Arméniens à se défendre" et mettre fin à "notre dépendance suicidaire" au gaz azéri. Il critique la position de la Commission européenne, "une erreur totale", qui a envoyé "les signaux de notre dépendance à Aliyev", le président azéri. "Ce sont les Arméniens qui en payent le prix", déplore t-il.

"La France et l'Europe doivent être au rendez-vous de l'histoire et aux côtés de l'Arménie", martèle d'eurodéputé.

"Nous assistons, impuissants, à une purification ethnique, à l'effacement de centaines d'années d'histoire, à un peuple qui se déplace et qui a besoin de notre aide." Raphaël Glucksmann, député européen à franceinfo

"Il faut qu'on soit au rendez-vous pour l'aide humanitaire. Mais au-delà de ça, il faut désormais qu'on soit au rendez-vous de la sanctuarisation de l'Arménie", explique le député européen.

"On est en train de sacrifier un peuple sur l'autel de nécessités qui ne sont même pas nécessaires, déplore Raphaël Glucksmann. Nous pouvons trouver des alternatives au gaz azéri et je crois que là dessus, la Commission européenne a fait une erreur totale en envoyant les mauvais signaux à Aliyev, en envoyant les signaux de notre dépendance et de notre faiblesse."

Protéger l'Arménie

"Les Arméniens ont fait le choix de la démocratie", souligne le député européen, "ils ont fait le choix d'être une nation alliée de l'Europe. Nous avons des liens historiques ancestraux avec l'Arménie et donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Nous devons envoyer un message très clair."

Cela passe, selon Raphaël Glucksmann, par "une condamnation ferme de la politique du gouvernement d'Azerbaïdjan. Et ensuite ça passe par un soutien accru à l'Arménie et par une perspective très claire : l'Arménie, si elle continue à faire le choix de la démocratie, sera protégée par l'Europe et sera intégrée à la famille des démocraties européennes."